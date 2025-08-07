UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar sona erdi. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Panathinaikos ile 0-0 berabere kalarak play-off turundaki rakibini belirlemek için mücadele ediyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk ayağında 10 maç yapıldı.

Samsunspor'un play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan): 1-1

Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka): 1-3

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya): 4-1

CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz): 1-2

Hacken (İsveç) - Brann (Norveç): 0-2

PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya): 0-0

Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 1-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

FCSB (Romanya) - Drita (Kosova): 3-2

Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda): 1-3

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
