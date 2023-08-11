UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçları Sonuçlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı. Bugün oynanan 6 maçın sonuçları açıklandı. Rövanş maçları ise 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.