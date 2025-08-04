UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu İlk Maçları Başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. 13 maçın yapılacağı bu önemli haftada rövanşlar ise 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında yarın, 6 Ağustos Çarşamba ve 7 Ağustos Perşembe günü 13 maç yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.
İlk maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
6 Ağustos Çarşamba:
20.00 RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda)
7 Ağustos Perşembe:
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)
19.00 Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)
19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)
19.30 CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)
20.00 Hacken (İsveç) - Brann (Norveç)
20.30 PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)
21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.30 FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)
21.30 Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)