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UEFA Avrupa Ligi 2023-24 Sezonu 2. Hafta Maçları Yarın Oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2023-24 sezonu grup aşamasında 2. hafta maçları yarın oynanacak. Toplamda 16 maçın yer alacağı bu haftada, takımlar gruplarında mücadele edecek.