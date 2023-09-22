UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonunda İlk Hafta Maçları Tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları oynandı. 4 grupta toplam 8 karşılaşma gerçekleşti. Maç sonuçları ve takımların performansları da açıklandı.