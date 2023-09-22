UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonunda İlk Hafta Maçları Tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları oynandı. 4 grupta toplam 8 karşılaşma gerçekleşti. Maç sonuçları ve takımların performansları da açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda, 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
West Ham United (İngiltere) - Backa Topola (Sırbistan): 3-1
Olympiakos (Yunanistan) - Freiburg (Almanya): 2-3
Ajax (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-3
Brighton Hove Albion (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-3
Sparta Prag (Çekya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
Rangers (İskoçya) - Real Betis (İspanya): 1-0
Atalanta (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-0
Sturm Graz (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-2