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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonunda İlk Hafta Maçları Tamamlandı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları oynandı. 4 grupta toplam 8 karşılaşma gerçekleşti. Maç sonuçları ve takımların performansları da açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda, 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

West Ham United (İngiltere) - Backa Topola (Sırbistan): 3-1

Olympiakos (Yunanistan) - Freiburg (Almanya): 2-3

Ajax (Hollanda) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-3

Brighton Hove Albion (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-3

Sparta Prag (Çekya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

Rangers (İskoçya) - Real Betis (İspanya): 1-0

Atalanta (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-0

Sturm Graz (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-2

Kaynak: AA / Spor

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