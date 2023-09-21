UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonunda Grup Aşaması Başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonunda grup aşaması, oynanan maçlarla başladı. İlk haftada 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı ve birçok takım galibiyet elde etti.