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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 6. Hafta Maçları Yarın Oynanacak

13 Aralık 2023 09:55 Güncelleme: 09:56 Abone Ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Toplamda 16 maçın oynanacağı bu haftada takımlar son şanslarını kullanarak gruplardan çıkmak için mücadele edecek.