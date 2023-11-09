UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 4. Hafta Maç Sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar...
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:
Ajax (Hollanda) - Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-2
LASK (Avusturya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0
Toulouse (Fransa) - Liverpool (İngiltere): 3-2
Rennes (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1
Maccabi Haifa (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-2
Servette (İsviçre) - Sheriff (Moldova): 2-1
Slavia Prag (Çekya) - Roma (İtalya): 2-0
Karabağ (Azerbaycan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1
Kaynak: AA / Spor