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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 4. Hafta Maç Sonuçları

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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları oynandı. İşte alınan sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

Ajax (Hollanda) - Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-2

LASK (Avusturya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0

Toulouse (Fransa) - Liverpool (İngiltere): 3-2

Rennes (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1

Maccabi Haifa (İsrail) - Villarreal (İspanya): 1-2

Servette (İsviçre) - Sheriff (Moldova): 2-1

Slavia Prag (Çekya) - Roma (İtalya): 2-0

Karabağ (Azerbaycan) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-1

Kaynak: AA / Spor

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