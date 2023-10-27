Haberler

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 3. Hafta Maç Sonuçları

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında oynanan 3. hafta maçlarında alınan sonuçlar açıklandı. İşte maç sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

Brighton Hove Albion (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - LASK (Avusturya): 2-1

Liverpool (İngiltere) - Toulouse (Fransa): 5-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Rennes (Fransa): 1-2

Roma (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Sheriff (Moldova) - Servette (İsviçre): 1-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1

Kaynak: AA / Spor

Yunanistan Avusturya Hollanda Futbol Spor Haberler

title