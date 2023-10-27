UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 3. Hafta Maç Sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında oynanan 3. hafta maçlarında alınan sonuçlar açıklandı. İşte maç sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:
Brighton Hove Albion (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 2-0
Union Saint-Gilloise (Belçika) - LASK (Avusturya): 2-1
Liverpool (İngiltere) - Toulouse (Fransa): 5-1
Panathinaikos (Yunanistan) - Rennes (Fransa): 1-2
Roma (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 2-0
Sheriff (Moldova) - Servette (İsviçre): 1-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 5-1
Kaynak: AA / Spor