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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 3. Hafta Maç Sonuçları

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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları oynandı. 8 maçın sonuçları açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun üçüncü haftasında 8 maç oynandı.

UEFA, yarın oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçını 6 Aralık Çarşamba gününe ertelemişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - West Ham United (İngiltere): 2-1

Backa Topola (Sırbistan) - Freiburg (Almanya): 1-3

Olimpik Marsilya (Fransa) - AEK (Yunanistan): 3-1

Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 0-0

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Betis (İspanya): 0-1

Sturm Graz (Avusturya) - Atalanta (İtalya): 2-2

Rakow (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1

Molde (Norveç) - Hacken (İsveç): 5-1

Kaynak: AA / Spor

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