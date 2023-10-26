UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 Sezonu 3. Hafta Maç Sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları oynandı. 8 maçın sonuçları açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 3. hafta maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun üçüncü haftasında 8 maç oynandı.
UEFA, yarın oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçını 6 Aralık Çarşamba gününe ertelemişti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Olympiakos (Yunanistan) - West Ham United (İngiltere): 2-1
Backa Topola (Sırbistan) - Freiburg (Almanya): 1-3
Olimpik Marsilya (Fransa) - AEK (Yunanistan): 3-1
Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 0-0
Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Betis (İspanya): 0-1
Sturm Graz (Avusturya) - Atalanta (İtalya): 2-2
Rakow (Polonya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1
Molde (Norveç) - Hacken (İsveç): 5-1