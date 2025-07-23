UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başlıyor; Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile Karşılaşacak

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın başlıyor. Beşiktaş, Türk teknik adam Arda Turan'ın futbolcularını yönettiği Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Diğer maçlar arasında Samsunspor da Avrupa Ligi elemelerine katılıyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında; Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında yarın Türk teknik adam Arda Turan'ın başına geçtiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçları yarın, rövanş maçları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

Trendyol Süper Ligi'ni 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada yer alan Beşiktaş, 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. Samsunspor, play-off turunda, Beşiktaş ise 2. eleme turunda organizasyona dahil oldu.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk maçları programı şöyle:

20.00 Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya)

20.00 Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda)

20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)

20.30 Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)

21.00 NK Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç)

21.00 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.30 Lugano (İsviçre) - Cluj (Romanya)

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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