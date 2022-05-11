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UEFA, Avrupa kupaları finallerini yönetecek hakemleri açıkladı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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UEFA, Avrupa kupaları finallerini yönetecek hakemleri açıkladı

UEFA, Avrupa kupalarında bu yılki final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Uefa, Avrupa kupalarında bu yılki final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Uefa'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Fransız Clement Turpin yönetecek.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda 18 Mayıs'ta Eintracht Frankfurt ile Rangers'ın kozlarını paylaşacağı Avrupa Ligi finalinde Sloven Slavko Vincic görev alacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Kombetare Arena'da Roma ile Feyenoord'un 25 Mayıs'ta karşılaşacağı Avrupa Konferans Ligi finalinde Rumen Istvan Kovacs düdük çalacak.

Barcelona ile Olimpik Lyon'un 21 Mayıs'ta İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda mücadele edeceği Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde ise Fin Lina Lehtovaara görev yapacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Şampiyonlar Ligi, Fransa, Mayıs, UEFA, Spor, Haberler

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