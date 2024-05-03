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UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçları Tamamlandı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında Olympiakos, Aston Villa'yı 4-2, Fiorentina ise Club Brugge'ü 3-2 yenerek avantaj sağladı. Rövanş maçları 8-9 Mayıs'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında Olympiakos, Aston Villa'yı 4-2, Fiorentina ise Club Brugge'ü 3-2 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final ilk maçları tamamlandı.

Yunanistan ekibi Olympiakos, İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olduğu maçı "hat-trick" yapan Ayoub El Kaabi'nin 16, 29, 56 ve Santiago Hezze'nin 67. dakikada attığı gollerle 4-2 kazandı. Aston Villa'nın gollerini 45+1. dakikada Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby kaydetti. Ev sahibi ekipte Douglas Luiz, 84. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

Günün diğer maçında İtalya'nın Fiorentina takımı, Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırladı. Fiorentina, 5. dakikada Riccardo Sottil, 37. dakikada Andrea Belotti ve 90+1. dakikada M'Bala Nzola'nın golleriyle 3-2 galip geldi. Club Brugge'ün gollerini 17. dakikada penaltıdan Hans Vanaken ve 63. dakikada Thiago attı. Konuk ekipte Raphael Onyedika, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmaların rövanşları, 8-9 Mayıs'ta günü oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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