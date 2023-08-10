UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Maçları
Spor Haberleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan maçlar ve Türk takımlarının hazırlıkları hakkında bilgiler.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3'ÜNCÜ ÖN ELEME TURU
20.00 Neftçi Bakü - Beşiktaş
21.00 Adana Demirspor - NK Osijek
21.00 Fenerbahçe - Maribor
UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU
19: 00 Zalgiris Vilnius - Hacken
19: 00 Karabağ - HJK Helsinki
20: 00 Slavia Prag - Dnipro-1
20: 00 FC Sheriff - BATE Borisov
22: 00 Zrinjski Mostar - Breidablik
22: 00 Olympiakos - Genk
GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavili ekip, ligin ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Milli sporcu Salih Korkmaz: Olimpiyatlara katılacağımıza dair tereddüdümüz yok
"Hava koşulları bizi çok etkiledi ama altın madalyayı alabildik"
"Kazandığım şampiyonluk bana güç verdi"
ATLETİZM
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın son gününde çeşitli branşlarda final yarışları gerçekleştirilecek.
Sabah seansında milli atlet Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş branşında gümüş madalya kazandı. Akşam seansında ise 5 branşta 10 Türk atlet final yarışlarında piste çıkacak.
GOLF
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası sona erecek.
VOLEYBOL
16.00 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Japonya ile mücadele edecek.