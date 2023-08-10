UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Maçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan maçlar ve Türk takımlarının hazırlıkları hakkında bilgiler.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 3'ÜNCÜ ÖN ELEME TURU

20.00 Neftçi Bakü - Beşiktaş

21.00 Adana Demirspor - NK Osijek

21.00 Fenerbahçe - Maribor

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU

19: 00 Zalgiris Vilnius - Hacken

19: 00 Karabağ - HJK Helsinki

20: 00 Slavia Prag - Dnipro-1

20: 00 FC Sheriff - BATE Borisov

22: 00 Zrinjski Mostar - Breidablik

22: 00 Olympiakos - Genk

GALATASARAY

18.00 Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip, ligin ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Milli sporcu Salih Korkmaz: Olimpiyatlara katılacağımıza dair tereddüdümüz yok

"Hava koşulları bizi çok etkiledi ama altın madalyayı alabildik"

"Kazandığım şampiyonluk bana güç verdi"

ATLETİZM

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın son gününde çeşitli branşlarda final yarışları gerçekleştirilecek.

Sabah seansında milli atlet Hayrettin Yıldız, 10 kilometre yürüyüş branşında gümüş madalya kazandı. Akşam seansında ise 5 branşta 10 Türk atlet final yarışlarında piste çıkacak.

GOLF

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası sona erecek.

VOLEYBOL

16.00 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Japonya ile mücadele edecek.