UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 1 Slavia Prag: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaşıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 4. dakikada Appindangoye'nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 8. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Usor'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 27. dakikada Gradel'in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Seba'nın şutu ağlara gitti. 1-1 42. dakikada Masopust'un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu. Stat: Sivas 4 Eylül Hakemler: Fran Jovic xxx, Hrvoje Radic xxx, Luka Pusic xxx Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Robin Yalçın xx, Uğur xx, Keita xx, Ulvestad xx, N'jie xx, Dia Seba xx, Gradel xx, James x (Yatabare dk. 19 x) Yedekler: Muammer, Charisis, Angielski, Ahmed, Hakan, Ziya, Caner, Kaan, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Slavia Prag: Mandous xx, Ousou xx, Kacharaba xx, Holes xx, Sevcik xx, Usor xx, Traore xx, Jurasek xx, Olayinka xx Yedekler: Dvorak, Tiehi, Teci, Provod, Ewerton, Schranz, Subert, Labik Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky Goller: Dia Seba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag) Sarı Kartlar: Keita (Sivasspor), Jurasek (Slavia Prag) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor Sivas Spor Haberler

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