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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Royal Antwerp: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Royal Antwerp: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Başakşehir, Belçika deplasmanında Royal Antwerp ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Başakşehir, Belçika deplasmanında Royal Antwerp ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkay topu ağlara gönderdi. 0-1

15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Jurgen Ekkelenkamp'ın şutunda top dışarı çıktı.

45. dakikada Başakşehir ceza sahasına atılan uzun pasta topla buluşan Frey'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.

Stat: Bosuil

Hakemler: Manuel Schuettengruber xx, Roland Brandner xx, Robert Steinacher xx

Royal Antwerp: Butez xx, de Laet xx, Alderweireld xx, Pacho xx, Vines xx, Verstraete xx, Miyoshi xx, Nainggolan xx, Yussuf xx, Ekkelenkamp xx, Frey xx

Yedekler: Ortwin de Wolf, Gaston Avila, Bosch, Almeida, Scott, Vermeeren, Bajana, Fischer, Janssen, Bataille, Krasniqi, Devalckeneer

Teknik Direktör: Mark van Bommel

Başakşehir: Volkan xx, Şener xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Mahmut xx, Biglia xx, Berkay Özcan xx, Serdar Gürler xxx, Münir xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lima, Caiçara, Aleksic, Mesut Özil, Deniz Türüç, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Berkay (dk. 8) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut, Volkan Babacan (Başakşehir) - ANTWERP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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