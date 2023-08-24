UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Genk-Adana Demirspor maçının hakem ve takım kadroları açıklandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Genk-Adana Demirspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: KRC Genk Arena, Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz), Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen, Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı, Stambouli, Emre Akbaba, Nani, Belhanda, Cherif Ndiaye
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki Genk- Adana Demirspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: KRC Genk Arena
Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Paulo Bras (Portekiz)
Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı, Stambouli, Emre Akbaba, Nani, Belhanda, Cherif Ndiaye