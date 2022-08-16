UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu yarın başlıyor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları yarın başlıyor. Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ile Royal Antwerp ile karşılaşacak. Play-off turunda ilk maçlar, 17-18 Ağustos, rövanş maçları ise 23-25 Ağustos'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise Avrupa'ya veda edecek. Play-off turunda ilk karşılaşmaların programı şöyle: Çarşamba: 19.45 Djurgardens (İsveç) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) Perşembe: 19.00 Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya) 20.00 RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda) 20.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre) 20.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa) 20.00 Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika) 20.00 Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç) 20.00 Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya) 20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) 20.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika) 21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) 21.15 Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya) 21.30 Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg) 21.30 FCSB (Romanya) - Viking (Norveç) 21.30 Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan) 21.45 Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan) 21.45 West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka) 22.00 Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova) 22.00 Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda) 22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya) 22.00 Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta) 22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz) Spor AA / Fatih Erel UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Romanya Spor Haberler

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