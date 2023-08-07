UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Yapıldı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'lardaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle; Beşiktaş, Aris-Dynamo Kiev karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacak. Adana Demirspor ise Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynanacak Olympiacos-Genk müsabakanın kaybedeniyle mücadele edecek.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'lardaki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu kura çekimleri, UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle; Beşiktaş, Aris-Dynamo Kiev karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacak. Adana Demirspor ise Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynanacak Olympiacos-Genk müsabakanın kaybedeniyle mücadele edecek.FENERBAHÇE, TWENTE-RIGA MAÇININ GALİBİYLE KARŞILAŞACAKAvrupa'nın kulüpler bazındaki 3 numaralı kupasında mücadele eden Fenerbahçe, 3'üncü ön eleme turunda Slovenya takımı Maribor'u elemesi halinde play-off'ta Hollanda ekibi Twente ile Letonya temsilcisi Riga arasındaki turun kazananı ile gruplara kalmak için karşı karşıya gelecek.BEŞİKTAŞ, ARIS-DYNAMO KIEV EŞLEŞMESİNİN KAZANANIYLA OYNAYACAKBeşiktaş, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'yü elediği takdirde Yunanistan temsilcisi Aris ile Ukrayna'dan Dynamo Kiev arasında yapılacak 3'üncü ön eleme turu karşılaşmasından galip gelen ekiple Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.ADANA DEMİRSPOR'UN RAKİBİ AVRUPA LİGİ'NDEN GELECEK
Tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele eden Adana Demirspor'un Hırvat temsilcisi NK Osijek'i elemesi halinde rakibi Avrupa Ligi'nden gelecek. Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile Belçika takımı Genk arasında oynanacak müsabakanın kaybedeni, Adana Demirspor'un play-off turundaki rakibi olacak.