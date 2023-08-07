UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu Kura Çekimi Yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'lardaki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle; Beşiktaş, Aris-Dynamo Kiev karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacak. Adana Demirspor ise Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynanacak Olympiacos-Genk müsabakanın kaybedeniyle mücadele edecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off'lardaki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu kura çekimleri, UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle; Beşiktaş, Aris-Dynamo Kiev karşılaşmasının kazananıyla karşılaşacak. Adana Demirspor ise Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynanacak Olympiacos-Genk müsabakanın kaybedeniyle mücadele edecek.

Tarihinde ilk kez Avrupa arenasında mücadele eden Adana Demirspor'un Hırvat temsilcisi NK Osijek'i elemesi halinde rakibi Avrupa Ligi'nden gelecek. Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile Belçika takımı Genk arasında oynanacak müsabakanın kaybedeni, Adana Demirspor'un play-off turundaki rakibi olacak.