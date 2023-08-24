UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off Maçları

Dynamo Kiev - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Twente maçları bugün oynanacak. Ayrıca Genk - Adana Demirspor maçı da saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağladığı bildirildi. Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi mağlup ederek İstanbul'a döndü. PFDK ve Tahkim Kurulu kararları da açıklanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise Almanya ile karşılaşacak. Macaristan'da düzenlenen 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası da devam ediyor.