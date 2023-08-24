UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off Maçları
Spor Haberleri
Dynamo Kiev - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Twente maçları bugün oynanacak. Ayrıca Genk - Adana Demirspor maçı da saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile anlaşma sağladığı bildirildi. Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi mağlup ederek İstanbul'a döndü. PFDK ve Tahkim Kurulu kararları da açıklanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise Almanya ile karşılaşacak. Macaristan'da düzenlenen 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası da devam ediyor.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY OFF
20.00 Dynamo Kiev - Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe - Twente
21.00 Genk - Adana Demirspor
FENERBAHÇE
13.00 Sarı-lacivertlilerin prensipte anlaştığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, İstanbul'a gelecek.
GALATASARAY
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Molde'yi 3-2 mağlup eden Sarı-kırmızılılar, İstanbul'a döndü.
PFDK VE TAHKİM
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
VOLEYBOL
21.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİZM
Macaristan'da düzenlenen 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası devam edecek.