UEFA Avrupa Konferans Ligi: Osijek: 1 Y. Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Y. Adana Demirspor, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Y. Adana Demirspor, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında savunmadan dönen topla buluşan Bukvic'in şutu auta çıktı.
8. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Bukvic'in şutunda kaleci Karacic gole izin vermedi.
11. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
18. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mierez'in şutunda kaleci Karacic meşin yuvarlağa hakim oldu.
25. dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Semih'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
31. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Belhanda, meşin yuvarlağı sağındaki Yusuf'la buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin top ağlara gitti. 0-1
43. dakikada Lovric'in sağ köşeden kullandığı köşe atışında penaltı noktasının az önünde Nejasmic kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
Stat: Opus Arena
Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson
Osijek: Malenica, Renan Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Brlek, Bukvic, Mierez, Lovric
Yedekler: Marko Baresic, Vedran Jugovic, Mihael Zaper, Filip Zivkovic, Slavko Bralic, Nail Omerovic, Stefanos Evangelou, Oleksandr Drambayev, Petar Pusic, Amer Hiros, Simun Mikolcic
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Y. Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, C. Ndiaye
Yedekler: Ertaç, İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Tayfun Aydoğan, M.Niang, Manev, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toközz, Nani, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Goller: Nejasmic (dk. 43) (Osijek), Yusuf Sarı (dk. 31) (Y.Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Lovric, Bukvic (Osijek), C.Ndiaye, Stambouli (Y. Adana Demirspor) - ZAGREB