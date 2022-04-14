UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu - Haberler

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belirlendi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler belirlendi.

Çeyrek final rövanş maçlarının ardından Leicester City (İngiltere), Roma (İtalya), Feyenoord (Hollanda) ve Olimpik Marsilya (Fransa) bir üst tura yükseldiler.

Yarı final eşleşmeleri şöyle;

Leicester City - Roma

Feyenoord - Olimpik Marsilya

Rövanş maçlarında şu sonuçlar alındı;

PSV (Hollanda) (0) 1 - 2 (0) Leicester City (İngiltere)

Roma (İtalya) (1) 4 - 0 (2) Bodo/Glimt (Norveç)

Slavia Prag (Çekya) (3) 1 - 3 (3) Feyenoord (Hollanda)

PAOK (Yunanistan) (1) 0 - 1 (2) Olimpik Marsilya (Fransa)


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Leicester City FC, Hollanda, Roma, Spor, Haberler

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