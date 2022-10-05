UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak Spor Haberleri Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın yapılacak. Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, deplasmanda Letonya'nın RFS takımına konuk olacak. G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise sahasında Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak. Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: 19.45 Anderlecht (Belçika)-West Ham United (İngiltere) 19.45 Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya) 19.45 Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) 19.45 Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa) 19.45 Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn) 19.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) 19.45 Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova) 19.45 Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya) 22.00 Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya) 22.00 RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir 22.00 Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya) 22.00 Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan) 22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) 22.00 Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç) 22.00 Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya) 22.00 Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya) Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Sivasspor Letonya Spor Haberler

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