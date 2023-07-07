UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk Hakemler Görevlendirildi

UEFA, Türk hakemler Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında görevlendirdi. Özdamar Moldova'nın Milsami ile Litvanya'nın Panevezys takımları arasındaki maçı yönetecek, Uğurlu ise Kosova'nın Gjilani ile Lüksemburg'un Progres takımları arasındaki müsabakada görev alacak.