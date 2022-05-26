UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon Roma oldu - Haberler

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Uefa Avrupa Konferans Ligi'ni de kazanarak tarihte bir ilki başardı. Portekizli teknik adam, tarihte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma başarısı gösteren ilk teknik adam oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni; Porto ile UEFA Kupası'nı; Manchester United ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Spor