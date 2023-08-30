UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak. Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk ederken, Adana Demirspor Genk'i ağırlayacak ve Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşılaşacak.