UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak. Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk ederken, Adana Demirspor Genk'i ağırlayacak ve Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 22 maçla sona erecek.
Beşiktaş, saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Aynı saatte başlayacak mücadelede Yukatel Adana Demirspor, Belçika'nın Genk takımını ağırlayacak.
Fenerbahçe ise TSİ 20.00'de Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i 3-2, Fenerbahçe'nin Twente'yi 5-1 mağlup ettiği play-off turu ilk maçlarında Yukatel Adana Demirspor ise Genk'e 2-1 yenilmişti.