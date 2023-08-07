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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belirlendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

Buna göre 3. eleme turunu geçmeleri halinde Beşiktaş, Aris (Yunanistan)-Dynamo Kiev (Ukrayna), Fenerbahçe de Twente (Hollanda)-Riga (Letonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yukatel Adana Demirspor ise play-off turuna yükselirse Avrupa Ligi'nden Olympiakos (Yunanistan)-Genk (Belçika) eşleşmesinde kaybeden tarafın rakibi olacak.

Üçüncü eleme turunda Beşiktaş, Azerbaycan'ın Neftçi, Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan'ın Osijek takımıyla mücadele edecek.

Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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