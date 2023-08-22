UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu yarın başlayacak. Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor da perşembe günü maç yapacak.