UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi. Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu. Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise Avrupa'ya veda edecek. Eşleşmeler şöyle oluştu: Şampiyonlar yolu Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus)/CFR Cluj (Romanya) RFS (Letonya)/Hibernians (Malta) - Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre) Vikingur Reykjavik (İzlanda)/Lech Poznan (Polonya) - Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg) Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova)/Klaksvik (Faroe Adaları) Zrinjski (Bosna Hersek)/Tobol (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya) Ana yol CSKA Sofya (Bulgaristan)/St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti) - Brondby (Danimarka)/Basel (İsviçre) Vaduz (Lihtenştayn)/Arabam.com Konyaspor (Türkiye) - Neftçi (Azerbaycan)/Rapid Wien (Avusturya) Spartak Trnava (Slovakya)/Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya)/Panathinaikos (Yunanistan) APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Kyzylzhar (Kazakistan) - Sepsi (Romanya)/Djurgardens (İsveç) Maccabi Tel Aviv (İsrail)/Aris (Yunanistan) - Nice (Fransa) Zorya (Ukrayna)/Universitatea Craiova (Romanya) - Lugano (İsviçre)/Hapoel Beer-Sheva (İsrail) Breidablik (İzlanda)/Medipol Başakşehir (Türkiye) - Lilleström (Norveç)/Royal Antwerp (Belçika) Dunajska Streda (Slovakya)/FCSB (Romanya) - Viking (Norveç)/Sligo Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan) - Levski Sofya (Bulgaristan)/Hamrun Spartans (Malta) Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda)/Cukaricki (Sırbistan) Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)/Vitoria (Portekiz) Köln (Almanya) - Fehervar (Macaristan)/Petrocub (Moldova) West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka)/B36 Torshavn (Faroe Adaları) KuPS (Finlandiya)/Young Boys (İsviçre) - Paide (Estonya)/Anderlecht (Belçika) Fenerbahçe (Türkiye)/Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç)/Shkendija (Kuzey Makedonya) Molde (Norveç)/Kisvarda (Macaristan) - Wolfsberger (Avusturya)/Gzira (Malta) Dundee United (İskoçya)/AZ Alkmaar (Hollanda) - Riga (Letonya)/Gil Vicente (Portekiz) Spor AA / Mutlu Demirtaştan UEFA Avrupa Konferans Ligi Romanya Spor Haberler

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