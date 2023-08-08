UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile Spartak Trnava arasında oynanacak maçta Atilla Karaoğlan hakem olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Polonya'nın Lech Poznan ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında oynanacak maçta hakem Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.