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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile Spartak Trnava arasında oynanacak maçta Atilla Karaoğlan hakem olacak

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Polonya'nın Lech Poznan ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında oynanacak maçta hakem Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Polonya'nın Lech Poznan ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk maçta hakem Atilla Karaoğlan görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Poznan şehrinde bulunan Poznan Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun üstleneceği belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek'in üstleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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