UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı yarın belli olacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkacak takımlar, yarın oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkacak takımlar, yarın oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.
Avrupa futbolunun üç numaralı kulüp organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, yarın oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli olacak. İtalyan ekibi Fiorentina, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacak.
Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, 2-1 yenildiği karşılaşmanın rövanşında İngiliz ekibi West Ham United'ı ağırlayacak.
İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. - İSTANBUL