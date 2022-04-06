UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor - Haberler

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

AA - Fatih Erel - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları, yarın yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları, yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.

Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak.

Çeyrek final ilk maçlarının programı TSİ şöyle:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)??

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Leicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda)

AA / Fatih Erel - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Hollanda, Nisan, Mayıs, Spor, Haberler

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