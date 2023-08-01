UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde AGF - Club Brugge maçının hakemi belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi AGF ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında oynanacak rövanş maçında hakem Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi AGF ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş maçında hakem Atilla Karaoğlan görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Aarhus kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun üstleneceği belirtildi.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay'ın üstleneceği aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor