UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde AGF - Club Brugge maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi AGF ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında oynanacak rövanş maçında hakem Atilla Karaoğlan görev alacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.