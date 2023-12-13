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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Türk takımlarından Beşiktaş ve Fenerbahçe de maçlara çıkacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 6. hafta, yarın 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımına TSİ 23.00'te konuk olacak.

H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında saat 20.45'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Legia Varşova (Polonya)-AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Genk (Belçika)-Cukaricki (Sırbistan)

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 PAOK (Yunanistan)-HJK (Finlandiya)

20.45 Aberdeen (İskoçya)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-Nordsjaelland (Danimarka)

20.45 Fenerbahçe-Spartak Trnava (Slovakya)

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

23.00 Lille (Fransa)-KI Klaksvik (Faroe Adaları)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Gent (Belçika)

23.00 Zorya (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Astana (Kazakistan)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Ballkani (Kosova)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Lugano (İsviçre)-Beşiktaş

Kaynak: AA / Spor

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