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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak

13 Aralık 2023 10:09 Güncelleme: 10:10 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Türk takımlarından Beşiktaş ve Fenerbahçe de maçlara çıkacak.