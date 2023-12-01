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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. Hafta Maçları Tamamlandı

1 Aralık 2023 01:17 Son Güncelleme: 01:18 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına 6-1 mağlup oldu ve üçüncü sıraya geriledi. Aston Villa ve Fiorentina tur atlamayı garantiledi.