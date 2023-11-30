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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. Hafta Maçları Oynandı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş, Club Brugge karşısında 5-0 mağlup oldu. Diğer gruplarda ise birçok takım ilk iki sırayı garantiledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 6 grupta 10 karşılaşma yapıldı.

D Grubu'ndan çıkma olasılığı kalmayan Beşiktaş, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 yenildi.

A Grubu'nda Lille ve Slovan Bratislava, B Grubu'nda Gent ve Maccabi Tel Aviv, C Grubu'nda Viktoria Plzen, D Grubu'nda Club Brugge ve Bodo/Glimt, G Grubu'nda PAOK ve Eintracht Frankfurt ilk iki sırayı garantiledi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Breidablik (İzlanda)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-2

Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Lille (Fransa): 0-2

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Gent (Belçika)-Zorya (Ukrayna): 4-1

Ballkani (Kosova)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Lugano (İsviçre): 5-2

Beşiktaş-Club Brugge (Belçika): 0-5

AZ Alkmaar (Hollanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

HJK (Finlandiya)-Aberdeen (İskoçya): 2-2

Kaynak: AA / Spor

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