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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. Hafta Maçları Oynandı

30 Kasım 2023 23:25 Son Güncelleme: 23:26 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş, Club Brugge karşısında 5-0 mağlup oldu. Diğer gruplarda ise birçok takım ilk iki sırayı garantiledi.