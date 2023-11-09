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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları başladı. Türk takımlarından Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e sahasında 2-1 mağlup oldu. Diğer maç sonuçları da açıklandı.