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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları başladı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları başladı. Türk takımlarından Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e sahasında 2-1 mağlup oldu. Diğer maç sonuçları da açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunun dördüncü haftasında turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e sahasında 2-1 mağlup oldu.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova): 0-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-0

Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2

Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-0

Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika): 1-1

Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya): 0-1

PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya): 2-2

HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1

Kaynak: AA / Spor

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