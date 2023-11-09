UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları başladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları başladı. Türk takımlarından Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e sahasında 2-1 mağlup oldu. Diğer maç sonuçları da açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunun dördüncü haftasında turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e sahasında 2-1 mağlup oldu.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova): 0-0
Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-0
Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2
Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 2-0
Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika): 1-1
Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya): 0-1
PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya): 2-2
HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1
Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1