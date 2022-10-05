UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta programı
Spor Haberleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Letonya ekibi FK Riga konuk olacak. G Grubu'nda ise Sivasspor sahasında Kosova temsilcisi Balkani ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
19.45 Anderlecht - West Ham United
19.45 Molde - Shamrock
19.45 Dnipro - Vaduz
19.45 Slovacko - Nice
19.45 Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva
19.45 Silkeborg - FCSB
19.45 Sivasspor - Balkani
19.45 Pyunik - Zalgiris
22.00 Basel - Bratislava
22.00 FK Riga - M. Başakşehir
22.00 Hearts - Fiorentina
22.00 Villarreal - Austria Wien
22.00 Köln - Partizan
22.00 Alkmaar - Limassol
22.00 Gent - Djurgarden
22.00 Slavia - Cluj - İSTANBUL