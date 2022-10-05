UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta programı Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Letonya ekibi FK Riga konuk olacak. G Grubu'nda ise Sivasspor sahasında Kosova temsilcisi Balkani ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle: Yarın 19.45 Anderlecht - West Ham United 19.45 Molde - Shamrock 19.45 Dnipro - Vaduz 19.45 Slovacko - Nice 19.45 Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva 19.45 Silkeborg - FCSB 19.45 Sivasspor - Balkani 19.45 Pyunik - Zalgiris 22.00 Basel - Bratislava 22.00 FK Riga - M. Başakşehir 22.00 Hearts - Fiorentina 22.00 Villarreal - Austria Wien 22.00 Köln - Partizan 22.00 Alkmaar - Limassol 22.00 Gent - Djurgarden 22.00 Slavia - Cluj - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Sivasspor Kosova Spor Haberler

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