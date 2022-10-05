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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta programı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu hafta A Grubu'nda Medipol Başakşehir, Letonya ekibi FK Riga konuk olacak. G Grubu'nda ise Sivasspor sahasında Kosova temsilcisi Balkani ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

19.45 Anderlecht - West Ham United

19.45 Molde - Shamrock

19.45 Dnipro - Vaduz

19.45 Slovacko - Nice

19.45 Lech Poznan - Hapoel Beer Sheva

19.45 Silkeborg - FCSB

19.45 Sivasspor - Balkani

19.45 Pyunik - Zalgiris

22.00 Basel - Bratislava

22.00 FK Riga - M. Başakşehir

22.00 Hearts - Fiorentina

22.00 Villarreal - Austria Wien

22.00 Köln - Partizan

22.00 Alkmaar - Limassol

22.00 Gent - Djurgarden

22.00 Slavia - Cluj - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Sivasspor Kosova Spor Haberler

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