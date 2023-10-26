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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Diğer maç sonuçları da açıklandı.