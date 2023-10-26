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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Diğer maç sonuçları da açıklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında üçüncü hafta maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunun üçüncü haftasında 7 maç oynandı.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-0

Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda): 5-0

Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan): 1-2

Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika): 1-3

AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 1-4

Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

Kaynak: AA / Spor

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