UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Diğer maç sonuçları da açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında üçüncü hafta maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunun üçüncü haftasında 7 maç oynandı.
Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 3-1 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-0
Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda): 5-0
Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan): 1-2
Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika): 1-3
AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 1-4
Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1