UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu. Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos'ta, rövanşları 11 Ağustos'ta yapılacak. Eşleşmeler şöyle: Vikingur Reykjavik (İzlanda)/TNS (Galler) - Lech Poznan (Polonya)/Dinamo Batumi (Gürcistan) RFS (Letonya) - Hibernians (Malta)/Levadia (Estonya) La Fiorita (San Marino)/Ballkani (Kosova) - Sutjeska (Karadağ)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) Tirana (Arnavutluk)/Zrinjski (Bosna Hersek) - Tobol (Kazakistan)/Lincoln (Cebelitarık) Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - CFR Cluj (Romanya)/Inter Escaldes (Andorra) AIK (İsveç)/Vorskla (Ukrayna) - Valmiera (Letonya)/Şkendiya (Kuzey Makedonya) Sparta Prag (Çekya)/Viking (Norveç) - Motherwell (İskoçya)/Sligo (İrlanda Cumhuriyeti) Breidablik (İzlanda)/Buducnost Podgorica (Karadağ) - Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya (İsrail) Spartak Trnava (Slovakya)/Newtown (Galler) - Rakow (Polonya)/Astana (Kazakistan) KuPS (Finlandiya)/Milsami (Moldova) - Liepaja (Letonya)/Young Boys (İsviçre) Ararat (Ermenistan)/Paide (Estonya) - Anderlecht (Belçika) Süduva (Litvanya)/Viborg (Danimarka) - B36 Torshavn (Faroe Adaları)/Tre Fiori (San Marino) Hajduk Split (Hırvtistan) - Vitoria (Portekiz)/Puskas Akademia (Macaristan) Pogon (Polonya)/Brondby (Danimarka) - Basel (İsviçre)/Crusaders (Kuzey İrlanda) Seinajoki (Finlandiya)/Lillestrom (Norveç) - Royal Antwerp (Belçika)/Drita (Kosova) CSKA Sofya (Bulgaristan)/Makedonija (Kuzey Makedonya) - St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti)/Mura (Slovenya) Dundee United (İskoçya) - Tuzla City (Bosna Hersek)/AZ Alkmaar (Hollanda) Botev (Bulgaristan)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kyzylzhar (Kazakistan)/Osijek (Hırvatistan) Vikingur (İzlanda)/Dunajska Streda (Slovakya) - Saburtalo (Gürcistan)/FCSB (Romanya) Ruzomberok (Slovakya)/Riga (Letonya) - Gil Vicente (Portekiz) Wolfsberger (Avusturya) - Gzira (Malta)/Radnicki (Sırbistan) Zire (Azerbaycan)/Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Gomel (Belarus)/Aris (Yunanistan) Molde (Norveç)/Elfsborg (İsveç) - Kairat (Kazakistan)/Kisvarda (Macaristan) Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)/Neftçi (Azerbaycan) - Rapid Wien (Avusturya)/Lechia Gdansk (Polonya) Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)/Dinamo Minsk (Belarus) Levski Sofya (Bulgaristan)/PAOK (Yunanistan) - Velez Mostar (Bosna Hersek)/Hamrun (Malta) Twente (Hollanda) - Racing Union (Lüksemburg)/Cukaricki (Sırbistan) Zorya Luhansk (Ukrayna) - Vllaznia (Arnavutluk)/Universitatea Craiova (Romanya) Koper (Slovenya)/Vaduz (Lihtenştayn) - BATE Borisov (Belarus)/Konyaspor Sepsi (Romanya)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan)/Djurgardens (İsveç) Fehervar (Macaristan)/Gabala (Azerbaycan) - Petrocub (Moldova)/Laçi (Arnavutluk) St. Joseph's (Cebelitarık)/Slavia Prag (Çekya) - Panathinaikos (Yunanistan). AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Belarus Romanya Spor Haberler

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