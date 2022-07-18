UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turundaki eşleşmeler belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.
Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos'ta, rövanşları 11 Ağustos'ta yapılacak.
Eşleşmeler şöyle:
Vikingur Reykjavik (İzlanda)/TNS (Galler) - Lech Poznan (Polonya)/Dinamo Batumi (Gürcistan)
RFS (Letonya) - Hibernians (Malta)/Levadia (Estonya)
La Fiorita (San Marino)/Ballkani (Kosova) - Sutjeska (Karadağ)/Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
Tirana (Arnavutluk)/Zrinjski (Bosna Hersek) - Tobol (Kazakistan)/Lincoln (Cebelitarık)
Shakhtyor Soligorsk (Belarus) - CFR Cluj (Romanya)/Inter Escaldes (Andorra)
AIK (İsveç)/Vorskla (Ukrayna) - Valmiera (Letonya)/Şkendiya (Kuzey Makedonya)
Sparta Prag (Çekya)/Viking (Norveç) - Motherwell (İskoçya)/Sligo (İrlanda Cumhuriyeti)
Breidablik (İzlanda)/Buducnost Podgorica (Karadağ) - Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya (İsrail)
Spartak Trnava (Slovakya)/Newtown (Galler) - Rakow (Polonya)/Astana (Kazakistan)
KuPS (Finlandiya)/Milsami (Moldova) - Liepaja (Letonya)/Young Boys (İsviçre)
Ararat (Ermenistan)/Paide (Estonya) - Anderlecht (Belçika)
Süduva (Litvanya)/Viborg (Danimarka) - B36 Torshavn (Faroe Adaları)/Tre Fiori (San Marino)
Hajduk Split (Hırvtistan) - Vitoria (Portekiz)/Puskas Akademia (Macaristan)
Pogon (Polonya)/Brondby (Danimarka) - Basel (İsviçre)/Crusaders (Kuzey İrlanda)
Seinajoki (Finlandiya)/Lillestrom (Norveç) - Royal Antwerp (Belçika)/Drita (Kosova)
CSKA Sofya (Bulgaristan)/Makedonija (Kuzey Makedonya) - St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti)/Mura (Slovenya)
Dundee United (İskoçya) - Tuzla City (Bosna Hersek)/AZ Alkmaar (Hollanda)
Botev (Bulgaristan)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kyzylzhar (Kazakistan)/Osijek (Hırvatistan)
Vikingur (İzlanda)/Dunajska Streda (Slovakya) - Saburtalo (Gürcistan)/FCSB (Romanya)
Ruzomberok (Slovakya)/Riga (Letonya) - Gil Vicente (Portekiz)
Wolfsberger (Avusturya) - Gzira (Malta)/Radnicki (Sırbistan)
Zire (Azerbaycan)/Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Gomel (Belarus)/Aris (Yunanistan)
Molde (Norveç)/Elfsborg (İsveç) - Kairat (Kazakistan)/Kisvarda (Macaristan)
Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)/Neftçi (Azerbaycan) - Rapid Wien (Avusturya)/Lechia Gdansk (Polonya)
Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)/Dinamo Minsk (Belarus)
Levski Sofya (Bulgaristan)/PAOK (Yunanistan) - Velez Mostar (Bosna Hersek)/Hamrun (Malta)
Twente (Hollanda) - Racing Union (Lüksemburg)/Cukaricki (Sırbistan)
Zorya Luhansk (Ukrayna) - Vllaznia (Arnavutluk)/Universitatea Craiova (Romanya)
Koper (Slovenya)/Vaduz (Lihtenştayn) - BATE Borisov (Belarus)/Konyaspor
Sepsi (Romanya)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Rijeka (Hırvatistan)/Djurgardens (İsveç)
Fehervar (Macaristan)/Gabala (Azerbaycan) - Petrocub (Moldova)/Laçi (Arnavutluk)
St. Joseph's (Cebelitarık)/Slavia Prag (Çekya) - Panathinaikos (Yunanistan).