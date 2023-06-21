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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş, Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Cluj ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi olacak.

Zimbru eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek

- Beşiktaş ; Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak

- Adana Demirspor ise Cluj ile eşleşti

İSTANBUL, - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turundaki temsilcilerimizden Fenerbahçe; La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi ile, Beşiktaş; Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananı ile, Adana Demirspor ise Rumen ekibi Cluj ile mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konferans Beşiktaş Spor Haberler

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