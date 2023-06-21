UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş, Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Cluj ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi olacak.