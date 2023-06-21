UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Kura Çekimi Yapıldı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme kura çekimi gerçekleştirildi. Beşiktaş, Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Cluj ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi olacak.
Zimbru eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek
- Beşiktaş ; Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak- Adana Demirspor ise Cluj ile eşleşti
İSTANBUL, - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turundaki temsilcilerimizden Fenerbahçe; La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi ile, Beşiktaş; Tirana - Dinamo Batumi eşleşmesinin kazananı ile, Adana Demirspor ise Rumen ekibi Cluj ile mücadele edecek.
UEFA Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor