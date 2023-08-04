UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları tamamlandı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşlarında 45 maç yapıldı. Karşılaşmalar sonunda birçok takım 3. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşlarında 45 maç yapıldı.
Karşılaşmalar sonunda Tobol, Aktobe (Kazakistan), Santa Coloma (Andorra), Pyunik (Ermenistan), Spartak Trnava (Slovakya), Hamrun (Malta), Farul Constanta, Sepsi, FCSB (Romanya), Hapoel Beer Sheva, Maccabi Tel Aviv (İsrail), Sabah, Neftçi (Azerbaycan), Lech Poznan, Pogon, Legia Varşova (Polonya), Derry City (İrlanda Cumhuriyeti), Osijek, Rijeka (Hırvatistan), Dila Gori (Gürcistan), Omonoia, APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Levski Sofya (Bulgaristan), Bodo/Glimt, Rosenborg (Norveç), PAOK, Aris (Yunanistan), Riga (Letonya), Gent, Club Brugge (Belçika), Hibernian (İskoçya), Ballkani (Kosova), Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor (Türkiye), Midtjylland (Danimarka), Viktoria Plzen (Çekya), KA Akureyri (İzlanda), Austria Wien (Avusturya), Twente (Hollanda), Luzern (İsviçre), Ferencvaros, Debrecen (Macaristan), Maribor, Celje (Slovenya) ve B36 Torshavn (Faroe Adaları) 3. eleme turuna yükseldi.
Ligde 3. eleme turu müsabakaları, 10 ve 17 Ağustos'ta oynanacak.