UEFA Avrupa Konferans Ligi: Hearts: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamladı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 20. dakikada sol kanattan Deniz'in ortasında kale önünde Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Gordon meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 21. dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu önünde bulan Leo Duarte'nin kafa vuruşunda kaleci Gordon gole izin vermedi. 23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Peter Haring'in şutunu savunma çizgiden çıkardı. 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1 Stat: Tynecastle Park Hakemler: Krzysztof Jakubik xx, Arkadiusz Wojcik xx, Tomasz Niemirowski xx Hearts: Gordon xx, Smith x, Kingsley xx, Atkinson xx, Cochrane xx, Haring xx, Devlin xx, Halliday xx, Forrest xx, McKay xx, Shankland xx Yedekler: Stewart, Clark, Sibbick, Mackay-Steven, Neilson, Smith, Ginnelly, Henderson, Humphreys, Pollock Teknik Direktör: Robbie Neilson Başakşehir: Muhammed Şengezer xxx, Ömer Ali Şahiner xx, Ahmed Touba xx, Leo Duarte xxx, Hasan Ali xx, Bigliga xx, Serdar Gürler xx, Aleksic xxx, Deniz xxx, Traore xxx, Okaka xxx Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Efe Arda Koyuncu, Lima, Caiçara, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Gol: Hasan Ali Kaldırım (dk. 26) (Başakşehir) Sarı kart: Ahmed Touba (Başakşehir) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Hasan Ali Kaldırım Başakşehir Spor Haberler

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