UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında santra zamanı Spor Haberleri Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-23 sezonu grup maçları yarın başlayacak. Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-23 sezonu grup maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına katılan 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile evinde karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımına konuk olacak. İlk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: 19.45 Fiorentina (İtalya) - RFS (Letonya) 19.45 Hearts (İskoçya) - Medipol Başakşehir 19.45 Villarreal (İspanya)- Lech Poznan (Polonya) 19.45 Austria Wien (Avusturya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) 19.45 Anderlecht (Belçika) - Silkeborg (Danimarka) 19.45 Slovacko (Çekya) - Partizan (Sırbistan) 19.45 Nice (Fransa) - Köln (Almanya) 19.45 Ballkani (Kosova) - CFR Cluj (Romanya) 22.00 West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya) 22.00 Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya) 22.00 Molde (Norveç) - Gent (Belçika) 22.00, Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç) 22.00 Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda) 22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) 22.00 Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan) 22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya) Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Başakşehir Sivasspor Spor Haberler

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