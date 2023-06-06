UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali Yarın Oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, yarın Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak. TV8'den canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.