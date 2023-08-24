UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 1 - Twente: 1 (İlk yarı)
Spor Haberleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geldi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
- Uefa Avrupa Konferans Ligi : Fenerbahçe : 1 - Twente : 1 (İlk yarı)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası önünden kullanılan serbest vuruşta Michel Vlap'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
16. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yatığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lars Unnerstall'de kaldı.
20. dakikada Mathias Kjolo'nun sağ kanattan ceza sahasına pasında Manfred Ugalde topla buluştu. Ugalde'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yan direkten döndü, ardından yine Ugalde önünde kalan topu boş ağlara yolladı. 0-1
23. dakikada Manfred Ugalde'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta İrfan Can Eğribayat topu çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Michel Vlap'ın vuruşunda İrfan Can gole izin vermedi.
32. dakikada sağ kanattan defansı çalımlayarak ceza sahasına giren Fred'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
33. dakikada Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan ortasında Jayden Oosterwolde, ceza sahası ön çizgisinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
41. dakikada sağ kanatta Mert Müldür'e sert bir müdahalede bulunan Youri Regeer'e hakem Andrew Madley sarı kartını gösterdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Andrew Madley, sarı kartı iptal ederek Youri Regeer'i doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
Hakemler: Andrew Madley, Ian Hussin, Daniel Cook
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Michy Batshuayi
Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Twente: Lars Unnerstall, Alfons Sampsted, Mees Hilgers, Robin Pröpper, Michal Sadilek, Michel Vlap, Mathias Kjolo, Daan Rots, Youri Regeer, Sem Steijn, Manfred Ugalde
Yedekler: Issam El Maach, Przemyslaw Tyton, Ricky van Wolfswinkel, Naci Ünüvar, Alec Van Hoorenbeeck, Younes Taha, Julien Mesbahi, Max Bruns, Mats Rots, Gijs Besselink
Teknik Direktör: Joseph Oosting
Goller: Manfred Ugalde (dk. 20) (Twente), Jayden Oosterwolde (dk. 33) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Youri Regeer (dk.