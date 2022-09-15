UEFA Avrupa Konferans Ligi: CFR Cluj: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. hafta maçında DG Sivasspor, deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. hafta maçında DG Sivasspor, deplasmanda Romanya ekibi CFR Cluj ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 8. dakikada Sivasspor'da Musa kaptığı topla ceza sahası yayından vuramadı. Ceza sahasının solunda topu kontrol eden Gradel, meşin yuvarlağa sert vurdu ancak top savunmadan döndü. 25. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Deac topu arka direğe gönderdi. Yeboah topa kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Seken topu Muhar kafasıyla tamamladı. Sivasspor savunmasında Charisis topu çizgiden kafayla çıkardı. 28. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Saba topu penaltı noktasına çevirdi. Angielski topu kontrol etti ancak Burca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1. 41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Angielski sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve Cluj savunmasında Burca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi. Stat: Dr. Constantin Radulescu Hakemler: Allard Lindhout xxx, Mario Diks xxx, Erwin Zeinstra xxx CFR Cluj: Simone Scuffet xx, Andrei Burca xxx, Cristian Manea xx, Ciprian Deac xx, Claudiu Petrila xx, Emmanuel Yeboah xx, Bismark Adjei-Boateng xx, Rangelo Janga xx, Yuri Matias xx, Camora xx, Karlo Muhar xx Yedekler: Cristian Balgradean, Karlo Brucic, Jean-Claude Billong, Constantin Paun, Roger, Cephas Malele, Vito Hammershoj Mistrati, Denis Kolinger, Mihai Bordeianu, Lovro Cvek, Christopher Braun, Sergiu Buş Teknik Direktör: Dan Petrescu Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Murat Paluli xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron Appindangoye xx, Dimitris Goutas xxx, Max Gradel xxx, Dia Saba xx, Charis Charisis xx, Karol Angielski xx, Fredrik Ulvestad xx, Ahmed Musa xx Yedekler: Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım, Clinton N'jie, Caner Osmanpaşa, Mehmet Albayrak Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Gol: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor) Sarı Kart: Uğur (Sivasspor) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor Romanya Spor Haberler

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