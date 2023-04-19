Üye Girişi
Haberi Paylaş
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde rövanş heyecanı

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçları yarın oynanacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakaların sonuçları şu şekilde:

19.45 Fiorentina - Lech Poznan (4-1)

19.45 AZ Alkmaar - Anderlecht (0-2)

22.00 West Ham United - KAA Gent (1-1)

22.00 Nice - Basel (2-2) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title