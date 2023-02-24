UEFA Avrupa Konferans Ligi: Basel: 2 Trabzonspor: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 59. dakikada ceza yayı üzerinden Trezeguet'in vuruşunda top yandan auta çıktı. 71. dakikada Trabzonspor'un paslaşarak kullandığı köşe atışında Doğucan'ın ortasında Bartra'nın kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 76. dakikada ceza sahası içinde Amdouni'nin şutunu kaleci Uğurcan çeldi. Dönen topu Zeqiri ağlara gönderdi. 2-0 Stat: St. Jakob-Park Hakemler: Antonio Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian Devis xx, Roberto del Palomar xx Basel: Hitz xxx, Lang xx, Diouf xx, Amdouni xxx, Zeqiri xxx (Nuhu dk. 83 ?), Frei xx, Pelmard xx, Burger xx, Kade xx (Galache dk. 69 x), Xhaka xx (Males dk. 64 x), Novoa xx (Ndoye dk. 64 x) Yedekler: Mirko Salvi, de Mol, Hugo Vogel, Essiam, Liam Millar, Bradley Fink Teknik Direktör: Heiko Vogel Trabzonspor: Uğurcan xx, Larsen x (Eren Elmalı dk. 81 ?), Bartra xx, Vitor Hugo x (Peres dk. 46 x), Denswil xx, Doğucan xx (Yusuf Yazıcı dk. 76 x), Siopis x (Umut Bozok dk. 60 x), Bakasetas x, Abdülkadir xx (Bardhi dk. 81 ?), Trezeguet x, Gomez x Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Naci Ünüvar, Gbamin Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Amdouni (dk. 13), Zeqiri (dk. 76) (Basel) Sarı kartlar: Taulant Xhaka, Males, Dan Ndoye (Basel), Doğucan, Larsen (Trabzonspor) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Basel Spor Haberler

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