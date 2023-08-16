UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Maçları Yarın Oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanş maçları yarın tamamlanacak. Beşiktaş, Neftçi'yi ağırlarken, Yukatel Adana Demirspor Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Maribor'a konuk olacak.